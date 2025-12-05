Ресурсоснабжающая организация Балашихи поучаствовала в кадровой конференции

сегодня в 18:43

Представители ресурсоснабжающей организации Балашихи приняли участие в региональной практической конференции «Социальное партнерство как фактор опережающего развития образовательной организации в рамках проекта «Профессионалитет» в Подмосковном колледже «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В формате круглого стола представители градообразующих предприятий Балашихи и Реутова обсудили способы усиления подготовки кадров линейных и управленческих специальностей через социальное партнерство.

Ключевые темы встречи:

организация производственной практики для студентов;

система дуального обучения (формат совмещения теории в учебном заведении с практикой на предприятии);

адаптация молодых специалистов.

В рамках встречи представители организаций также отметили наиболее востребованные специальности, на которых делается особый акцент в кадровой политике.

Среди них: инженер ПТО, проектировщик, энергетик, теплотехник, мастер или заместитель начальника производственно-эксплуатационной службы котельных, специалист КИПиА и АСУ ТП, мастер водопроводного отдела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.