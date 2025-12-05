Ресурсоснабжающая организация Балашихи поучаствовала в кадровой конференции
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Представители ресурсоснабжающей организации Балашихи приняли участие в региональной практической конференции «Социальное партнерство как фактор опережающего развития образовательной организации в рамках проекта «Профессионалитет» в Подмосковном колледже «Энергия». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В формате круглого стола представители градообразующих предприятий Балашихи и Реутова обсудили способы усиления подготовки кадров линейных и управленческих специальностей через социальное партнерство.
Ключевые темы встречи:
- организация производственной практики для студентов;
- система дуального обучения (формат совмещения теории в учебном заведении с практикой на предприятии);
- адаптация молодых специалистов.
В рамках встречи представители организаций также отметили наиболее востребованные специальности, на которых делается особый акцент в кадровой политике.
Среди них: инженер ПТО, проектировщик, энергетик, теплотехник, мастер или заместитель начальника производственно-эксплуатационной службы котельных, специалист КИПиА и АСУ ТП, мастер водопроводного отдела.
