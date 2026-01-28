РЭО: Зеленая премия помогла расширить линии переработки вторичного сырья

Проект компании «Реплавим» стал одним из лауреатов Зеленой Премии — 2025, заняв третье место в категории «Экологическое предпринимательство». Выигранные 500 тысяч рублей были направлены на приобретение нового оборудования для цеха по переработке пластика, сообщила пресс-служба РЭО.

С 2022 года компания работает в сфере экодизайна, применяя технологию полного цикла для производства влагостойкой мебели из вторсырья. Изделия предназначены для различных объектов: цветочных магазинов, кофеен, парковых пространств, а также ванных комнат.

Благодаря поддержке премии, учрежденной Российским экологическим оператором (РЭО), удалось усовершенствовать технологическую линию.

Теперь с помощью экструдеров — оборудования для формования изделий путем выдавливания расплавленного материала — возможности создания предметов из переработанного пластика стали значительно шире.

Помимо производства, «Реплавим» ведет просветительскую работу: проводит для жителей экскурсии на предприятие и другие мероприятия, что способствует повышению экологической культуры в сфере обращения с отходами.

«Этот проект очень важен для формирования циклической экономики в стране. Благодаря проведению Зеленой премии у бизнеса есть реальный шанс получить деньги на развитие», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется национальный проект «Экологическое благополучие», одно из направлений которого предусматривает формирование экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов.