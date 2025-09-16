РЭО выявил частые ошибки в региональных схемах по отходам

РЭО провел анализ 39 территориальных схем (терсхем), которые поступили в компанию от властей субъектов РФ на 2025 год. По результатам проверки эксперты установили, что лишь менее 10%, или три терсхемы, полностью соответствуют нормам, закрепленным в постановлении Правительства № 775. В остальных документах были выявлены нарушения, сообщила пресс-служба оператора.

«Специалисты РЭО выделили пять основных ошибок, которые чаще всего встречаются при их разработке. Это и неполное размещение данных в системе учета отходов, и расхождения между текстовой и электронной версиями документов, и просчеты в части сроков или целевых показателей. Сегодня наша задача — помочь регионам эти ошибки исправить, чтобы перейти к полноценной цифровой системе управления отходами и развитию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Наиболее частой проблемой является неполное заполнение электронной модели терсхемы в федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО). Также нередки случаи, когда сведения в текстовом разделе не совпадают с данными в электронной модели — отличаются параметры объектов и балансовые показатели.

Еще один типичный недочет — некорректные временные рамки: регионы закладывают расчетный период менее 10 лет. Зачастую в схемах отсутствует анализ стоимости перевозки отходов с учетом перегрузочных станций, а целевые показатели по утилизации и обезвреживанию либо представлены не в полном объеме, либо являются недостижимыми.

Лишь небольшое число регионов смогли в полной мере выполнить новые требования, что связано с необходимостью оцифровать огромный массив информации и просчитать последствия для тарифов, закладываемых в территориальные схемы.

РЭО проводит комплексный анализ системы обращения с ТКО в субъектах, включая достижение целевых показателей из Указа Президента РФ на основе создаваемой инфраструктуры. По итогам экспертизы все регионы получают от РЭО рекомендации и дорабатывают проекты терсхем с учетом высказанных замечаний.

ППК «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.