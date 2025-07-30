РЭО: в России 35 заводов перерабатывают органику в компос

В 17 регионах страны предприятия уже начали применять технологии крупномасштабной переработки органических отходов. За 2024 год на компостирование было направлено более 2 миллионов тонн органики, сообщила пресс-служба РЭО.

«Компостирование — ключ к решению проблемы по снижению объема отходов, направляемых на полигоны, и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Там, где внедрена технология, полигоны принимают на 50% меньше отходов. Наша задача — масштабировать этот опыт. Это критически важно для достижения целей нацпроекта Если удастся поддержать регионы (через программы модернизации, как рекомендует РЭО, и стимулирование спроса на компост), отрасль получит шанс на прорыв. Тогда тонны органики, вместо того чтобы отправляться на полигоны, станут ценным ресурсом для озеленения городов и восстановления почв, создавая новые рабочие места и экономику замкнутого цикла», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. ,

Например, на мусоросортировочном комплексе в Набережных Челнах около 60% отходов преобразуются в технические грунты. Подмосковный КПО «Север» ежегодно перерабатывает 47% поступающих отходов, производя из 190 тысяч тонн компост. А калужское предприятие «Форум», несмотря на небольшую мощность в 40 тысяч тонн, добилось 50% переработки за счет концентрации на органике.

Результаты работы 35 проектов подтверждают: включение компостирования в технологический процесс уменьшает объемы захоронения отходов на треть. Кроме того, прогресс стал возможен благодаря автоматизации сортировочных линий и увеличению доли российского оборудования — с 48% в 2023 году до 53% в 2024-м. Это способствует технологической независимости и снижению затрат на модернизацию, подчеркнул Денис Буцаев.

Лидеры в Московской области, Татарстане, Калужской области и Удмуртии задают высокую планку. Возможности для запуска новых линий по переработке органики есть во многих регионах, в том числе там, где уже действует раздельный сбор.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.