РЭО: в Подмосковье внедряют инновационные методы переработки органики

Компания ООО «ПроКомпост», расположенная в Подмосковье, начала применять технологию мембранного компостирования, которая дает возможность превращать в удобрения сельскохозяйственные отходы, в том числе птичий помет, а также органическую фракцию твердых коммунальных отходов (ТКО). Этот метод адаптирован к российским климатическим условиям и уже доказал свою эффективность даже в холодных регионах, сообщила пресс-служба РЭО.

«Переработка отходов сельского хозяйства — важный элемент в переходе к экономике замкнутого цикла. Общая масса органических отходов, направленная на компостирование в 2024 году, превысила 2 миллиона тонн. Мембранная технология позволяет возвращать ценные органические вещества в почву, снижая нагрузку на полигоны и повышая плодородие земель», — пояснили в компании.

В отличие от обычного компостирования, мембранный метод обеспечивает постоянный температурный режим и изоляцию от внешних воздействий, включая зимние холода. Органические отходы помещают в специальные бурты, покрытые пластиковой мембраной. Она удерживает тепло, блокирует влагу и нейтрализует запахи. В результате процесс разложения ускоряется, сокращаются вредные выбросы, а сама переработка становится контролируемой и возможной в любое время года.

В 2024 году подмосковное предприятие совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеводства (ВНИТИП) инициировало эксперимент по переработке птичьего помета для подтверждения эффективности технологии. Первые научные данные планируется получить в 2026 году.

Подобные решения особенно востребованы в регионах с большим количеством птицефабрик и малоплодородными почвами, таких как Тверская, Вологодская и Ленинградская области. Мембранное компостирование решает сразу две проблемы: утилизацию агроотходов и восстановление почв за счет обогащения их гумусом.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предусматривает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.