РЭО: в Нижнем Новгороде установят контейнерные площадки из отходов

В Нижнем Новгороде начали устанавливать современные контейнерные площадки, которые создаются из инновационного материала — полимерной лозы. Всего запланировано смонтировать 210 таких объектов, и все они будут выполнены из сырья, полученного в результате глубокой переработки пластиковых отходов, сообщила пресс-служба РЭО.

Производителем этого материала выступает компания «Экотермогрупп», являющаяся резидентом экопромышленного парка в Дзержинске. Основой для производства полимерной лозы служат старые пластиковые контейнеры, преимущественно из полиэтилена высокой плотности, а годовая мощность предприятия достигает 5 тысяч тонн.

«Первую контейнерную площадку из полимерных отходов уже установили в Нижнем Новгороде. Всего их будет 210, они расположатся во всех районах города. В дальнейшем проект масштабируют на семь муниципалитетов региона», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Ключевая особенность технологического процесса заключается в использовании специальных модификаторов, которые делают возможным соединение разнородных видов пластика и значительно улучшают свойства вторичного сырья. Эти добавки поставляет другой участник экопромышленного парка — компания «Окапол». Благодаря такой технологии переработка отходов становится гораздо эффективнее, что позволяет возвращать в оборот те виды полимеров, которые ранее были обречены на захоронение.

«Следующая серия будет дооснащена усиленной рампой в качестве площадки для бака, а верхние торцы будут обшиты полимерной лозой. Этот проект — результат наших совместных усилий с Министерством природных ресурсов Нижегородской области», — сказал гендиректор ООО «Экотермогрупп» Дмитрий Свердлов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО заключается в создании и развитии целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. С текущего года в России действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена амбициозная цель: сформировать экономику замкнутого цикла, чтобы к 2030 году обеспечивать сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сократить объем их захоронения до уровня не более 50%, а также вовлекать в хозяйственный оборот не менее четверти всех отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.