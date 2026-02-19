РЭО: три регоператора признаны экономически устойчивыми

Три компании, отвечающие за вывоз мусора в российских регионах, подтвердили свою финансовую состоятельность, получив банковские гарантии. Эта информация была озвучена заместителем главы Минприроды России Денисом Буцаевым в ходе еженедельного правительственного совещания, посвященного развитию системы обращения с отходами. Получение гарантий от банков служит официальным подтверждением экономической устойчивости данных организаций

Согласно озвученным данным, гарантии на текущий момент оформлены для регоператоров, работающих в Иркутской области (ООО «СРО ТКО»), Республике Мордовия (ООО «Ремондис Саранск») и Амурской области (ООО «СПЕЦЭКОМАШ»).

В то же время Денис Буцаев обратил внимание на проблемную ситуацию в других регионах. На сегодняшний день банковские гарантии отсутствуют у одиннадцати региональных операторов, работающих в двенадцати субъектах Федерации. Замминистра подчеркнул, что коллегам из этих регионов необходимо активизировать работу, поскольку отсутствие гарантий напрямую говорит о низкой экономической устойчивости компаний. Это, в свою очередь, может повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до лишения их статуса регоператора.

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) добавили, что вопрос наличия гарантий находится на постоянном контроле. Участники еженедельных штабов детально обсуждают эти моменты, добиваясь, чтобы работа в отсутствие банковского обеспечения была полностью исключена. От регоператоров требуют оперативно готовить пакеты необходимых документов и направлять их на рассмотрение в банки.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с Указом Президента РФ 14 января 2019 года. Основная цель деятельности РЭО — построение в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года эти задачи решаются в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Одно из ключевых направлений проекта — формирование экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется достичь стопроцентной сортировки всего объема ежегодно образуемых ТКО, сократить долю захоронения отходов до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.