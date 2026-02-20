РЭО: с начала года регионы купили больше полусотни мусоровозов

В российских регионах продолжается активное обновление и пополнение парка специализированной техники, необходимой для бесперебойной работы в сфере обращения с отходами. Только с начала текущего года субъектами Федерации было закуплено 55 единиц мусоровозов, сообщила пресс-служба РЭО.

Особенно интенсивной оказалась последняя неделя, в течение которой шесть регионов приобрели сразу 14 мусоровозов. В их число вошли Курская область (7 машин), Томская область (2 машины), Чувашская Республика (2 машины), а также Кировская область, Удмуртская Республика и Чукотский автономный округ (по одной машине каждый).

«Приобретение регионами техники — одно из ключевых направлений работы в рамках еженедельных штабов. Мы строго отслеживаем исполнение планов закупок согласно утвержденным с РЭО дорожным картам», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель деятельности РЭО — формирование и развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его ключевых направлений поставлена задача по построению экономики замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает обеспечение сортировки 100% всего объема ежегодно образующихся ТКО, снижение уровня захоронения отходов до не более чем 50% и вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья не менее 25% отходов производства и потребления.