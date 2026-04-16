РЭО: регионы выполнили почти треть годового плана по закупкам мусоровозов

В России продолжается приобретение спецтехники для работы с твердыми коммунальными отходами. К примеру, начиная с января текущего года регионы закупили 240 единиц такой техники — это 27% от общего запланированного объема на 2026 год. Такая информация прозвучала на совещании штаба по вопросам организации системы обращения с ТКО, состоявшемся на базе координационного центра при правительстве с участием специалистов РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«За прошедшую неделю девять регионов приобрели 23 единицы техники. По пять единиц закупили ЛНР и ДНР, а Смоленская область и Краснодарский край — по четыре. Кроме того, по одной единице техники закупили Амурская, Курская, Белгородская и Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

По итогам первого квартала заметно отстают в закупке техники следующие регионы: Архангельская, Нижегородская, Самарская, Саратовская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Забайкалье и Ставрополье. В то же время Архангельская, Нижегородская и Саратовская области, а также Ставропольский край уже подали заявки на приобретение техники по программе льготного лизинга.

В пресс-службе РЭО добавили, что обновление и расширение парка спецтехники — одна из ключевых задач в рамках реформы ТКО. От состояния машин зависит скорость и эффективность вывоза отходов. Своевременность закупок говорит, насколько грамотно выстроена работа на местах. Большинство регионов выполняют планы, что говорит о системной работе в этом направлении.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Ее главная цель — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла. К 2030 году это должно обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.