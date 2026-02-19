РЭО: регионы разработают проекты по утилизации отходов удобрений

Согласно распоряжению Правительства РФ № 4165-р, подписанному 30 декабря 2025 года, субъектам Российской Федерации предписано заняться разработкой и внедрением проектов, направленных на переработку фосфогипса — побочного продукта, образующегося при производстве фосфорных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

В список территорий, где расположены объекты по накоплению и образованию данного вещества, вошли: Республика Башкортостан, Краснодарский край, Ставрополье, Крым, а также Вологодская, Кировская, Ленинградская, Московская, Саратовская и Тамбовская области. Местным властям предстоит до июня 2026 года составить перечень конкретных организационных мер и инициатив, которые будут стимулировать утилизацию фосфогипса, принимая во внимание особенности каждого региона.

«В России с использованием фосфогипса производят удобрения, проводят мелиоративные работы. Также материал становится важным ресурсом для дорожного строительства. Его применение не только повышает прочность покрытий, но и помогает вовлекать крупнотоннажные промышленные отходы в экономику замкнутого цикла. Это один из примеров того, как превращаются отходы в ресурс, при этом одновременно решаются задачи экологии и развития инфраструктуры», — подчеркнули в пресс-службе Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом Президента еще 14 января 2019 года. Ее основная миссия заключается в создании в стране целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в России действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена амбициозная задача по переходу к экономике замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает стопроцентную сортировку всего объема ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и возврат в хозяйственный оборот минимум четверти всех отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.