РЭО: регионы купили в лизинг более 1000 мусоровозов

С мая 2025 года, благодаря реализации программы льготного лизинга, субъекты Российской Федерации получили возможность обновить свой автопарк и оснащение для транспортировки отходов, заказав уже свыше 1000 единиц специальной техники. Наибольшее количество договоров заключила Московская область: коммунальные предприятия региона оформили лизинг 517 машин и единиц оборудования, сообщила пресс-служба РЭО.

«Помимо Московской области, наиболее активно закупались мусоровозы для Краснодарского края и Ростовской области. Мы рассчитываем, что в следующем году и другие субъекты Российской Федерации начнут чаще использовать этот выгодный инструмент поддержки», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Данная программа, стартовавшая в мае 2025 года при поддержке Правительства РФ, дает региональным операторам и компаниям, занимающимся вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), возможность на льготных условиях арендовать или выкупить необходимую технику: мусоровозы, тягачи, погрузчики, бульдозеры, контейнеры, пресс-компакторы и другое оснащение.

Подробную информацию об условиях лизинга и требованиях к оформлению заявок можно найти на официальных сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной миссией является построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.