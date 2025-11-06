РЭО: регионы формируют планы по закупке мусоровозов до 2028 года

Субъекты Российской Федерации приступили к представлению планов по приобретению мусоровозов и контейнеров на предстоящие три года. Об этом стало известно на заседании штаба по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Совещание под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова прошло на площадке Координационного центра Правительства, сообщила пресс-служба РЭО.

«Регионы должны предоставить документы планирования на трехлетний период, с 2026 по 2028 год, по обеспеченности спецтехникой для вывоза твердых коммунальных отходов и контейнерами, а также направить планы до 1 декабря. Этот срок должен быть соблюден регионами, особенно теми, кто сейчас в „красной зоне“. Кроме того, необходимо сконцентрировать внимание на выполнении показателей каждого отдельного региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В Российский экологический оператор на согласование уже поступили дорожные карты по закупке техники от 75 регионов. Из них 69 карт требуют доработки, шесть — согласованы, а одна уже утверждена (Республика Бурятия).

«По закупке контейнеров и созданию контейнерных площадок на период 2026–2028 годов проекты „дорожных карт“ в РЭО направили 68 субъектов. Прошу ответственных лиц ускорить работу и обеспечить направление проектов „дорожных карт“ в РЭО максимально оперативно», — пояснил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Материалы от шести субъектов были согласованы Российским экологическим оператором. В этот перечень входят Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Саратовская область, Карачаево-Черкесская Республика и Томская область. Планы от пяти субъектов, среди которых Ивановская, Иркутская, Новгородская, Тульская области и Ставропольский край, были отправлены на доработку.

Проекты от 57 субъектов в настоящее время находятся на стадии рассмотрения в РЭО. При этом 21 субъект еще не направил свои документы в оператор.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.