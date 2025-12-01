РЭО: регионам пора готовиться к вывозу отходов в новогодние праздники

Субъектам Российской Федерации необходимо заблаговременно подготовиться к повышенной новогодней нагрузке на систему обращения с твердыми коммунальными отходами, поскольку в праздничные дни их объемы традиционно возрастают. Такое заявление прозвучало на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, проведенного в Координационном центре Правительства РФ, сообщила пресс-служба РЭО.

Для обеспечения стабильного функционирования системы регионам следует руководствоваться методическими рекомендациями Российского экологического оператора. В число мер, позволяющих предотвратить сбои, входят усиленный контроль со стороны региональных властей и оперативное реагирование на обращения граждан.

«Новогодние праздники — это период повышенной нагрузки на всю систему обращения с отходами. Уже сейчас важно начать планомерную подготовку к этому периоду. Ранее разработанные и успешно реализованные рекомендации по организации деятельности в праздничные дни доказали свою эффективность. Чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу, прошу регионы включиться в подготовку заранее, а именно актуализировать графики вывоза, предусмотреть резервы техники и персонала, усилить контроль за площадками накопления», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Четкая и своевременная подготовка позволит субъектам обеспечить непрерывную работу операторов в один из наиболее напряженных периодов года. Со своей стороны, РЭО организует мониторинг деятельности региональных операторов по вывозу ТКО в дни новогодних праздников.

«Мы ежегодно наблюдаем рост объемов отходов в праздничные дни. Наши рекомендации показывают хороший результат, и сегодня крайне важно, чтобы все субъекты включились в подготовку заранее. Это позволит не только удержать стабильность, но и обеспечить комфорт жителей. Граждане могут обращаться в „РЭО Радар“, если видят нарушения и когда площадки переполнены», — добавили в пресс-службе РЭО.

Координация работы регионов будет продолжена в рамках «Штаба ТКО».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой задачей является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.