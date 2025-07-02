РЭО рассмотрел технологию защиты полигонов от запахов и пожаров

На заседании научно-технического совета Российского экологического оператора, объединившего направления «Технологии обращения с отходами» и «Технологии утилизации вторичных ресурсов», обсуждалось использование биоминеральных покрытий на полигонах ТКО. Этот способ эффективно решает проблемы неприятных запахов, возгораний и скопления птиц, что особенно критично вблизи аэропортов, сообщает пресс-служба РЭО.

По информации пресс-службы ППК РЭО, запахи и пожары на полигонах остаются одними из самых серьезных вызовов в отрасли. В результате разложения отходов внутри полигона выделяются вещества, загрязняющие воздух, воду и почву. Также свалки привлекают птиц, создавая угрозу для авиации. Эксплуатация полигонов должна строго соответствовать экологическим и санитарным нормам. Для предотвращения распространения запахов и негативного воздействия на природу отходы необходимо систематически изолировать. Мы заинтересованы в практичных и доступных решениях.

Александр Михайлюк, советник отделения «Проблемы внедрения современных технологий» Российской академии естественных наук, рассказал на заседании, что биоминеральное покрытие представляет собой специальный слой, содержащий сорбент с противопожарными и дезодорирующими свойствами.

Этот слой ускоряет разложение органики, уменьшает выделение свалочного газа, улучшает качество фильтрата и препятствует проникновению птиц и грызунов. По сути, он создает биофильтр прямо на поверхности полигона. Конструкция покрытия включает многослойную биопленку, для формирования которой методом распыления применяются различные реагенты. Обработку следует проводить ежегодно, при этом на 1 га полигона требуется всего 500–700 кг сорбента, а его себестоимость невысока.

«Технология биоминеральных покрытий имеет большой потенциал для применения на полигонах ТКО как альтернатива применяемым методам изоляции тела полигона укрывными материалами. Однако для ее широкого применения необходимо прохождение государственной экологической экспертизы, которая подтвердит соответствие предлагаемой технологии требованиям экологической безопасности», — отметил советник генерального директора ППК РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Научно-технический совет ППК РЭО работает с 2020 года как постоянный консультативный орган, занимающийся поиском инновационных решений, научными разработками и замещением зарубежных технологий в сфере обращения с отходами.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение комплексной системы управления ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сократит их захоронение до 50% и вовлечет не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.