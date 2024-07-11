РЭО рассказал о ситуации с вывозом с отходов в регионах

Российский экологический оператор (РЭО) отчитался, что в регионах выросла себестоимость вывоза отходов. В разных субъектах страны этот показатель увеличился более чем на 30% по сравнению с 2021 годом, говорится в пресс-релизе публично-правовой компании «РЭО».

По словам гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, специалистам удалось выяснить, почему себестоимость вывоза отходов в российских субъектах стала дороже.

«Рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и достигает 30%», — сказал Буцаев.

Вместе с тем генеральный директор РЭО обратил внимание, что рост себестоимости отмечен даже при «сдержанном росте тарифа» для клиентов.

В пресс-службе также привели результаты опроса, в котором поучаствовали более 50 самых крупных операторов из регионов. По их данным, с 2021 года траты на технические жидкости подскочили на 45%, на горюче-смазочные материалы — на 40%, топливо — на 35%. Рост затрат на технические жидкости связан с нехваткой продукции собственного производства и уходом с рынка иностранных компаний, указали в пресс-службе.

Также значительно подорожала мусоровывозящая техника в целом (на 50%) и мусоровозы в частности (60%). Игроки рынка также заявили о дефиците шасси отечественного производства.

Дороже стал обходиться и ремонт мусоровозов (52%), а на Дальнем Востоке цены на него выросли сразу на 150%. Также фиксируются значительный прирост затрат на размещение и обработку, банковские услуги и работу расчетно-кассовых центров, а также услуги по транспортировке.

«По данным мониторинга региональных операторов, общая кредиторская задолженность выросла с 43 млрд рублей на 1 января 2021 года до 65,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года», — добавили в пресс-службе Российского экологического оператора.