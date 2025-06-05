РЭО представил клуб пресс-секретарей сферы обращения с отходами

3 и 4 июня, в преддверии Дня эколога, Российский экологический оператор организовал двухдневный семинар. В нем участвовали порядка 200 специалистов, включая представителей сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и государственных структур. По результатам мероприятия РЭО инициировал создание клуба пресс-секретарей отрасли, призванного усилить взаимодействие между PR-экспертами из разных регионов страны, сообщила пресс-служба РЭО.

«Отрасль по обращению с отходами насыщена событиями и постоянно развивается, будь то новые законы, нормативные акты, внедрение технологий, создание новых объектов или оперативная отработка существующих проблем в отдельно взятом регионе. Чтобы эффективно отражать все эти изменения и прозрачно освещать деятельность участников отрасли, РЭО создал клуб пресс-секретарей. Он позволит обмениваться знаниями и опытом, оперативно делиться информацией, отрабатывать негативные инфоповоды. Главная цель — сделать коммуникацию отрасли по всей России более удобной и открытой», — сообщили в пресс-службе РЭО.

В рамках семинара сотрудники PR-департамента РЭО поделились практиками работы с информационными поводами и дали рекомендации по взаимодействию с населением. Среди участников были PR-специалисты, представители региональных операторов и федеральных ведомств, курирующих данное направление.

Для вступления в клуб необходимо обратиться в пресс-службу РЭО по адресу электронной почты: s.rizun@reo.ru.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия компании — выстроить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% вторсырья для повторного использования.