РЭО предложил обновить правила для инвестиционных программ по отходам

Проект постановления Правительства РФ подготовлен в соответствии с планом, который был одобрен вице-премьером Д. Н. Патрушевым. Цель документа — актуализировать нормативную базу с учетом поправок в федеральное законодательство об охране окружающей среды и обращении с отходами производства и потребления, принятых в декабре 2024 года, сообщает пресс-служба РЭО.

«Среди нормативных документов, в которые вносятся изменения, — Правила разработки инвестиционных программ. Они дополнены положениями, позволяющими утверждать инвестпрограммы для регулируемых и нерегулируемых организаций, которые занимаются строительством объектов энергетической утилизации и утилизации твердых коммунальных отходов путем производства искусственного грунта», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Кроме того, предусмотрена возможность утверждения инвестиционных программ для строительства и модернизации перегрузочных станций региональных операторов. По информации РЭО, в планах — создание свыше 350 таких объектов.

Правила оценки эффективности изложены в обновленной редакции, которая вводит новые критерии для анализа работы объектов. Эти показатели связаны с целевыми значениями, установленными субъектами РФ в территориальных схемах обращения с отходами. Данные Федеральной государственной информационной системы учета отходов (ФГИС УТКО) теперь будут использоваться как официальный источник для расчета фактических показателей. Переходные положения позволяют сохранить действующие нормы до начала следующего регулируемого периода.

Предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на социальную, экономическую или финансовую сферу бизнеса, но помогут оптимизировать управление отходами и улучшить экологическую обстановку в стране.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену завершившемуся нацпроекту «Экология» пришел новый — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.