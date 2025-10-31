РЭО: план по закупке мусоровозов и контейнеров для ТКО выполнен в регионах

Подавляющее большинство регионов выполнило плановые показатели по приобретению мусоровозов и контейнеров для твердых коммунальных отходов. Такая информация была озвучена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшемся на площадке Координационного центра Правительства РФ. Данный отчет был представлен специалистами Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«За прошедшую неделю Республика Крым закупила 20 мусоровозов и полностью закрыла свою потребность в обновлении автопарка. Благодарим регион за проделанную работу. Также дополнительно закупили контейнеры Липецкая область, Приморский край, Республики Саха (Якутия) и Удмуртия. План закупки техники на 2025 год не закрыла только Курская область, региону осталось закупить еще 6 мусоровозов в текущем году», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

При этом девять субъектов РФ остаются в желтой и красной зонах по уровню обеспеченности специализированным транспортом для вывоза ТКО. Суммарная нехватка мусоровозов в стране оценивается в 318 единиц.

За истекшую неделю из числа регионов, испытывающих дефицит техники, льготным лизингом воспользовалась лишь Новгородская область, подав заявку на закупку одного мусоровоза.

В сфере обустройства контейнерных площадок регионы также близки к полному выполнению плана.

«На сегодняшний день создано 8 783 контейнерные площадки из 8 952 запланированных на 2025 год, что составляет 98%. Закуплено 50 463 контейнера при плановом показателе в 48 558 единиц, то есть 104% от плана», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в Российской Федерации на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захораниваемых отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.