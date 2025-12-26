РЭО: общее число жалоб на вывоз отходов снизилось к концу года

В ноябре 2025 года жителями страны было направлено 51 762 обращение, касающееся вывоза твердых коммунальных отходов и состояния мест их накопления. Данная информация была озвучена в ходе Инцидента № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», состоявшегося в Координационном центре Правительства РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Анализ ситуации в этой сфере представили эксперты Российского экологического оператора.

«Мы наблюдаем позитивную динамику обращений. С июля этого года, когда начали вести статистику на штабе, их количество постоянно снижается. Общее падение количества жалоб за период с июля по ноябрь составило 22%. Например, в июле их было 66143, а в ноябре уже 51762. В расчете на 100 тысяч жителей показатель составляет 35,45 обращений», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В тройку основных тем обращений вошли состояние контейнерных площадок (36% от общего числа), сбор и уборка отходов за пределами этих площадок (24%), а также экологические нарушения (19%).

«Учитываются обращения, поступающие через системы обратной связи — Инцидент-менеджмент ЦУР, портал госуслуг „Решаем вместе“ и приложение „РЭО Радар“», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Среди регионов, где в прошлом месяце было зафиксировано больше всего обращений по контейнерным площадкам, оказались Республика Карелия, Мурманская и Самарская области. При этом здесь также отмечен прогресс: количество жалоб в Карелии снизилось на 9%, в Мурманской области — на 2%, а в Самарской области — на 22%, и на текущей неделе эти субъекты выбыли из перечня наиболее проблемных.

По вопросам уборки ТКО вне установленных мест лидерами по числу обращений стали Самарская, Новосибирская и Ростовская области.

Больше всего сообщений об экологических нарушениях поступило из Кабардино-Балкарской Республики, Приморского и Ставропольского краев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение таких отходов до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.