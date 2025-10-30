РЭО: новый регоператор начнет работу в Свердловской области с 1 ноября

С первого ноября в Свердловской области начнет функционировать новый региональный оператор по обращению с ТКО — компания ООО «Экопарк». Он сменит временного оператора АО «Спецавтобаза» и будет обслуживать 16 муниципальных образований, сообщила пресс-служба РЭО.

«Начало работы нового регионального оператора в Свердловской области — важный шаг для повышения качества и стабильности услуг в сфере обращения с отходами. РЭО обеспечивает комплексную поддержку регионам — от обновления техники до внедрения современных управленческих и цифровых решений», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Компания полностью готова к началу работы: для этого был собран автопарк из 105 единиц спецтехники. При этом 21 мусоровоз был куплен в рамках программы льготного лизинга.

Данная программа льготного лизинга, которую реализуют РЭО, Минприроды России и АО «Росагролизинг», нацелена на модернизацию и увеличение парка техники регоператоров, что помогает быстрее перейти к современной и результативной системе обращения с ТКО. Благодаря этой поддержке компании получают возможность закупать специализированные мусоровозы и иную технику на льготных условиях, что уменьшает финансовые затраты и гарантирует бесперебойный вывоз коммунальных отходов в субъектах РФ. Подробнее с условиями лизинга и критериями для подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная миссия — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ на смену нацпроекту «Экология», период действия которого истек в 2024 году, пришел новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.