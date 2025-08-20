РЭО направит 781 млн рублей на мусорные комплексы в Чувашии

Российский экологический оператор (РЭО) инвестирует 781 миллион рублей в создание двух новых комплексов по обработке твердых коммунальных отходов в Чувашии. Один объект будет возведен в Батыревском районе, а другой — в Моргаушском. Производительность каждого из комплексов составит 30 тысяч тонн в год, сообщила пресс-служба РЭО.

«Инвестиции РЭО в мусоросортировочный комплекс в Батыревском районе составят 382 миллиона рублей, а в Моргаушском — 399 миллионов. Это более 60% общей стоимости данных проектов. Объекты позволят создать новые рабочие места и улучшить экологическую обстановку в регионе», – рассказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Проекты уже получили одобрительные заключения от Главгосэкспертизы, а концессионные соглашения по ним заключены с компанией ООО «Экосфера-Ч». Все ключевые условия сделки подписаны. Выделение финансирования планируется на четвертый квартал 2025 года. Непосредственный запуск комплексов в эксплуатацию ожидается в октябре 2026 года. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года.

Основная миссия РЭО — построить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году стопроцентную сортировку всего ежегодного объема ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до 50% и использование в хозяйственном обороте не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.