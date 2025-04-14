РЭО и Янгон обсуждают проект переработки отходов в Мьянме

Российский экологический оператор (РЭО) и администрация Янгона провели совещание, посвященное тестовому проекту по вторичной переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Представители РЭО провели ряд встреч с членами Делового совета Россия-АСЕАН, Российско-Мьянманского Делового совета и руководителями Комитета по управлению городом Янгон (Мьянма). Основным вопросом, вынесенным на обсуждение, стала перспектива запуска пилотной инициативы по строительству комплекса по переработке ТКО в главном городе Мьянмы.

«Специалисты РЭО проанализировали статистические данные, характеризующие систему утилизации отходов в Янгоне. Исходя из информации о составе отходов и действующих тарифах, мы намерены провести предварительную оценку. В дальнейшем, совместно с мьянманскими коллегами, будет разработана концепция экспериментального проекта, подразумевающего создание предприятия с применением российских технологий и оборудования. Такое обоюдовыгодное сотрудничество будет способствовать продвижению российской продукции на международном рынке», — отметила глава РЭО Ирина Тарасова.

Ранее правительство Мьянмы выразило заинтересованность в реализации данного совместного предприятия. Российские и мьянманские эксперты продолжат поддерживать контакт и обмениваться информацией в дистанционном формате. Помимо этого, рассматривается возможность организации визита российской делегации, включая экспертов РЭО, в Янгон для более детального изучения системы обращения с отходами и обмена опытом.