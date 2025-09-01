РЭО и ЕАБР будут совместно развивать переработку отходов в СНГ

«Сотрудничество с ЕАБР открывает новые возможности для масштабирования решений в сфере экономики замкнутого цикла за пределами России. РЭО готов делиться экспертизой и практиками, которые уже доказали свою эффективность. Это вклад не только в устойчивое развитие государств СНГ, но и в достижение национальных целей в области экологии и ресурсосбережения», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Евразийский банк развития считает сферу обращения с отходами одним из приоритетов и выражает заинтересованность в применении российских компетенций при выполнении соответствующих проектов на территориях государств-участников банка. В частности, планируется задействовать экспертизу РЭО в создании концепций объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, выборе наилучших доступных технологий, анализе экономической эффективности и выстраивании инвестиционных моделей сотрудничества.

Согласно достигнутым договоренностям, РЭО также привлекут к экспертной оценке проектов на предмет выполнения ключевых показателей в сфере устойчивого управления отходами, внедрения системы раздельного накопления, сортировки, утилизации и интеграции вторичных ресурсов в экономический оборот.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основной миссией является построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна к 2030 году обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.