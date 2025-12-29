РЭО: еще семь новых мусоровозов начали обслуживать Мурманскую область

Чтобы в новогодние праздники не сбивался график уборки, мурманский регоператор АО «Ситиматик» получил четыре машины с задней загрузкой, два мусоровоза для работы с заглубленными контейнерами и один ломовоз для крупногабаритного мусора. Теперь автопарк компании насчитывает 112 единиц техники, что создало необходимый резерв для пиковых нагрузок.

«Руководство Мурманской области, прогнозируя рост нагрузки в сфере обращения с отходами в новогодний период, взяло на контроль вопрос подготовки к праздникам и заранее поручило создать резерв специализированной техники. Очень правильно, что для закупки техники в регионе воспользовались программой льготного лизинга, ведь благодаря этому удалось обновить парк на выгодных условиях», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Программа льготного лизинга, запущенная в мае 2025 года при поддержке Правительства РФ, дает регионам возможность на особых условиях приобретать технику и оборудование для работы с отходами: мусоровозы, мультилифты, бункеровозы, самосвалы, контейнеры, пресс-компакторы и другое. Участие в ней доступно как региональным операторам, так и компаниям-перевозчикам отходов.

Подробную информацию об условиях программы и требованиях к оформлению заявок можно найти на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снижение захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.