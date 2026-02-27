РЭО: больше полутысячи сортировочных центров взвешивают мусоровозы

На сегодняшний день 509 из 1100 функционирующих объектов по обращению с отходами уже интегрировали свои посты весового контроля с государственной системой учета отходов ФГИС УТКО. С таким заявлением выступил заместитель главы Минприроды РФ Денис Буцаев в рамках еженедельного правительственного штаба, посвященного вопросам организации отрасли обращения с отходами, — сообщила пресс-служба РЭО.

Требования об обязательном применении весового контроля на объектах инфраструктуры, работающих с твердыми коммунальными отходами, вступили в законную силу с 1 января 2026 года. В большинстве субъектов РФ данное правило соблюдается. В частности, 40 регионов передают в систему свыше половины всех данных, получаемых с весов. При этом шесть регионов — Санкт-Петербург, Калининградская, Курская, Липецкая, Тюменская области, а также Еврейская автономная область — полностью выполнили норматив, обеспечив передачу 100% информации с весовых пунктов.

«Данные автоматического весового контроля необходимы, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах количества принимаемых отходов. Также весовой контроль позволяет исключить незаконные сбросы и другие серые схемы обращения с отходами. Прошу все регионы взять вопрос на особый контроль и в срочном порядке обеспечить размещение данных в автоматизированном режиме», — сказал Денис Буцаев.

Весовой контроль представляет собой взвешивание мусоровозов на объектах обращения с отходами.

«После сбора отходов на контейнерных площадках машины заезжают на специальные датчики, которые фиксируют массу груза. Настройка передачи информации с весов во ФГИС УТКО и внедрение цифровых инструментов — важный шаг для развития системы обращения с отходами и достижения национальных экологических целей», — пояснили пресс-службе Российского экологического оператора.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Основной целью деятельности РЭО является создание и развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. С 2025 года в России стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из ключевых направлений этого проекта предполагает формирование экономики замкнутого цикла: к 2030 году планируется обеспечить сортировку 100% всего объема ежегодно образующихся ТКО, сократить объем захоронения до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.