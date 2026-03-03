РЭО: больше половины россиян положительно оценивают изменения в сфере обращения с отходами

Согласно результатам ежегодного социологического опроса, проведенного Российским экологическим оператором, 56,9% граждан страны заметили улучшения в области обращения с твердыми коммунальными отходами за последние два года. При этом 34,9% участников исследования не видят выраженных позитивных сдвигов и занимают нейтральную позицию. Еще 8,2% опрошенных не смогли дать однозначного ответа.

В сравнении с данными предыдущего аналогичного исследования количество положительных ответов уменьшилось на 4 процентных пункта. Такая динамика объясняется главным образом увеличением доли тех, кому было сложно оценить ситуацию.

«Реформа системы обращения с отходами — комплексный и масштабный процесс, который требует времени и последовательной работы. Мы видим, что большинство граждан уже отмечают позитивные изменения. При этом важно продолжать развитие инфраструктуры и усиливать информирование населения о проводимых положительных изменениях», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Опрос проводился в 2025 году с использованием метода телефонного интервью. В нем приняли участие 8,9 тысячи совершеннолетних респондентов, представляющих все 89 регионов страны. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена в соответствии с Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — создание целостной инфраструктуры управления твердыми коммунальными отходами на территории РФ.

Начиная с 2025 года в России действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его ключевых направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла. Планируется, что к 2030 году будет обеспечена сортировка 100% всего ежегодного объема ТКО, уровень захоронения не превысит 50%, а не менее четверти отходов производства и потребления будут возвращаться в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.