РЭО: благодаря льготному лизингу регионы закупили более 1000 мусоровозов и оборудования

Механизм льготного лизинга коммунальной техники, запущенный в апреле 2025 года при поддержке Правительства РФ, позволяет региональным операторам и операторам по транспортировке ТКО закупать необходимую технику по субсидируемой ставке, составляющей три четверти от ключевой ставки Банка России. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

Благодаря этой программе в прошедшем году субъекты закупили свыше 1200 единиц различной техники. Среди приобретенных машин преобладают мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и самосвалы, а также отмечается спрос на бункеры и прицепы. Наиболее востребованными шасси для мусоровозов стали отечественные «КАМАЗ» и белорусские «МАЗ».

«Программа льготного лизинга нашла отклик в регионах Российской Федерации. Наиболее активными участниками стали Подмосковье, Краснодарский край и Ростовская область. В 2026 году возможность приобретения техники и оборудования в сфере обращения с отходами сохраняется, поэтому регионы продолжат закупки, согласно отверженным с РЭО дорожным картам», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой задачей является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.