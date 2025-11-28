РЭО: 57 регионов согласовали планы закупок контейнеров на три года

Ключевые регионы страны уже подготовили дорожные карты, касающиеся обустройства контейнерных площадок и обеспечения контейнерами, рассчитанные на период 2026–2028 годов. Данная информация была озвучена в ходе заседания штаба по формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, состоявшегося на площадке Координационного центра правительства РФ, сообщила пресс-служба РЭО.

«Дорожные карты согласованы с РЭО по 57 субъектам. Отдельно отмечу 7 регионов, которые не просто согласовали, но уже утвердили у себя эти планы. Это Волгоградская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская области, Республика Саха (Якутия) и Кабардино-Балкарская Республика. Благодарю за проделанную работу. Остальные регионы прошу ускорить процедуру доработки планов», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Он также выразил признательность тем субъектам, которые продолжили работу по приобретению контейнеров в 2025 году.

«Всего по плану на 2025 год создано 9 959 контейнерных площадок и приобретено 55 432 контейнеров», — добавили в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Начиная с 2025 года, в Российской Федерации реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из направлений текущего проекта поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение таких отходов до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.