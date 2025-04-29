РЭО: 33 региона не выполнили план по инфраструктуре ТКО

За последние четырнадцать дней только пять субъектов РФ смогли покинуть «красную зону» по формированию инфраструктуры для работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Остальные 33 региона так и не исправили недочеты, указанные в их дорожных картах. Такие данные прозвучали на заседании штаба по организации обращения с ТКО, проходящем в Координационном центре Правительства, сообщила пресс-служба РЭО.

«В марте 2025 года нарушения были обнаружены в 38 регионах России. За последние две недели пять регионов: Брянская, Омская, Кемеровская, Челябинская и Рязанская области — успели закрыть все „просрочки“ из дорожных карт. Мы благодарим их за выполненную работу. Однако 33 региона все еще находятся в „красной зоне“. Эти регионы пропустили сроки реализации инфраструктурных проектов, запланированных на январь–март 2025 года, и пока не устранили проблемы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Среди отстающих значатся Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Коми, Ингушетия, Якутия, Северная Осетия, Чукотский АО, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика и Санкт-Петербург.

«Регионы обязаны внести дорожные карты по обращению с отходами в цифровую систему учета отходов (ФГИС УТКО) в течение пяти рабочих дней после утверждения документов. Когда что-то из дорожной карты выполняется, нужно подтвердить это копией соответствующего документа. Если этого не происходит, регион также может попасть в „красную зону“», — добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

На текущий момент в ФГИС УТКО загружены 84 из 86 утвержденных дорожных карт. Только два региона — Бурятия и Татарстан — пока не приступили к этой процедуре.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена цель построить экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% образующихся ТКО, сократит захоронение таких отходов до 50% и позволит вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в повторный оборот в качестве вторичного сырья.