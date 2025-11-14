РЭО: 14 регионов не предоставили информацию по второму этапу разработки программ ЭЗЦ

К концу 2025 года субъекты Российской Федерации должны разработать программы, направленные на развитие экономики замкнутого цикла. В настоящее время регионы перешли ко второму этапу этой работы. Он подразумевает проведение анализа данных, полученных в ходе инвентаризации сферы обращения с отходами и использования вторичного сырья, определение ключевых видов отходов и отраслей, а также выявление барьеров, которые мешают вовлекать вторичные ресурсы и вторсырье в хозяйственный оборот. При этом не все регионы отчитались о текущем статусе подготовки этих программ. Соответствующая информация была озвучена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшем на площадке Координационного центра Правительства РФ, а отчет подготовили эксперты Российского экологического оператора.

«По вопросу разработки региональных программ экономики замкнутого цикла. Напомню, первый этап работы — это комплексный сбор информации об объемах отходов производства и потребления в субъектах, об отходообразователях и утилизаторах. Как договаривались на прошлом Штабе, с текущей недели оценку субъектов проводим по мероприятиям второго этапа. На нем анализируем полученные данные, выявляем приоритетные для утилизации отходы, а также возможные препятствия. На втором этапе 14 субъектов не предоставили информацию о текущем статусе», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В перечень этих регионов входят Воронежская, Ленинградская, Тульская, Ульяновская, Магаданская области, г. Севастополь, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Мордовия и Республика Северная Осетия. Перечисленные субъекты обязаны представить сведения о ходе работ до 15 ноября 2025 года.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной задачей является формирование в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ началась реализация нового национального проекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла. К 2030 году она должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.