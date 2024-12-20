Ремонтные работы проводятся в Химках на сетях центрального отопления и ГВС

В пятницу бригады ТСК ведут работы на разводящих сетях центрального отопления и горячего водоснабжения на улицах Кирова, Ленинградская, Библиотечная, Чкалова и Станиславского, а также выполняют переврезку байпаса на улице Павлова в Химках. В Лунево запланированы работы на трубопроводе горячего водоснабжения, на улице Спартаковская проведут работы на транзитном трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, на улицах Мельникова, Маяковского, Дружбы и 8 Марта проведут подготовительные работы на разводящих сетях ЦО и ГВС, а на Молодежном проезде выполнят работы на магистральном трубопроводе.

Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб. В случае возникновения проблем с отоплением или горячим водоснабжением жителей просят обращаться в:

колл-центр ООО «ТСК Мосэнерго»: 8 (495) 225-14-33;

управляющую компанию;

горячую линию г. о. Химки: 8 (495) 793-01-01;

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.