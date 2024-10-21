Ремонтные работы на электросетях проведут в Рузском округе 21 октября

Плановые отключения электроэнергии состоятся в населенных пунктах Рузского городского округа 21 октября. С 9:00 до 16:00 прекратится подача электроэнергии (не более 4-х часов) в д. Ваюхино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» информирует, что с 9:00 до 12:00 не будет света в Рузе на улицах Высокой и Красной, проездах Красном, Высоком и Южном, переулках Высоком и Южном (с обесточиванием потребителей не более 2-х часов в указанный период времени).

С 13:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии (не более 2-х часов) в Рузе на улицах Высокой, Южной, Красной и Международной, проездах Высоком и Южном, переулках Красном и Фабричном.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения жителям за доставленные неудобства.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефонам «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.