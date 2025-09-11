Ремонтные работы на электросетях пройдут в Одинцове 12 сентября

В Одинцовском городском округе в пятницу, 12 сентября, запланированы плановые отключения электроэнергии. Это связано с проведением технических работ компанией «Мособлэнерго», направленных на повышение надежности электроснабжения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для безопасного выполнения ремонта и реконструкции ряда объектов электричество будет отключено с 9:00 до 17:00. Так, отключения коснутся жителей деревни Глазынино, села Немчиновка, деревни Мамоново (СНТ «Минерал»), села Жаворонки (улица Железнодорожная и СНТ «Солнечная поляна»), деревни Солослово, а также СНТ «Жаворонки-Север», СНТ «Назарьево» и СНТ «Темп».

Комплекс работ будет включать реконструкцию трансформаторных подстанций, монтаж нового оборудования, капитальный ремонт и перетяжку воздушных линий, а также их реконструкцию. В некоторых местах также будет проводиться опиловка деревьев для защиты линий электропередач. Как сообщалось ранее, по вопросам, связанным с отключениями и качеством электроснабжения, жители муниципалитета могут обращаться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8(495)99-500-99. Информацию о внеплановых отключениях можно найти и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.