Ремонт водоснабжения завершили в селе Шарапово округа Чехов

В селе Шарапово городского округа Чехов по адресу: ул. Ленина, дом № 8 сотрудники водоканала «МП ЖКХ Чеховского района» успешно завершили ремонтные работы сетей холодного водоснабжения. В процессе земляных работ специалисты обнаружили значительное разрушение участка старого трубопровода, выполненного из чугуна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Понимая важность обеспечения жителей качественным водоснабжением, было принято решение заменить проблемный участок на полиэтиленовую трубу, известную своей высокой прочностью и долговечностью.

Во время проведения работ несколько домов временно остались без холодной воды, поэтому работники сделали все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей. По окончании ремонта подача воды была восстановлена в полном объеме, что стало радостным событием для местных жителей. Постоянный контроль за состоянием инфраструктуры и своевременные ремонты помогут избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечат стабильное водоснабжение для всех домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.