Ремонт трубопровода в Дубне завершат в октябре

В Дубне завершается монтаж трубопровода на 400-метровом участке. До конца текущей недели подрядчик планирует закончить работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас на прокладке сетей работают сварщики, монтажники, операторы спецтехники — более 20 специалистов, а также краны, экскаваторы, манипуляторы. 400 метров труб горячего водоснабжения и отопления от теплового пункта у поворота на улицу 9 Мая до перекрестка с улицей Попова сейчас заваривают и мониторят на соответствие швов. Система новая, современная, с возможностью оперативно-дистанционного контроля, который подразумевает обследование сетей, не вскрывая их.

Следующий участок — окончание улицы Энтузиастов, а затем подрядчик перейдет на Вернова. Там идут подготовительные работы — сети вскрываются и демонтируются. После замены труб будет восстановлено благоустройство. Срок окончания всех работ — октябрь.

В течение нескольких десятков лет аварий на этих сетях не будет — уверены специалисты. Работы ведутся по проекту губернатора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.