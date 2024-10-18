Ремонт резервного котла завершен в микрорайоне Богородский Щелкова

В котельной микрорайона Богородский в Щелково завершился плановый ремонт резервного котла № 1. Этот важный этап включал в себя замену жаровых труб, которые были подвержены износу из-за усталости металла и накипи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В процессе ремонта изношенные трубы были аккуратно извлечены и заменены на новые, что позволило восстановить работоспособность котла. Это помогло выявить и устранить возможные неисправности, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию котла в будущем.

Все работы были выполнены высококвалифицированными специалистами компании ООО «ТеплоВодоСнабжение», которые имеют обширный опыт в области обслуживания и ремонта котельного оборудования.

После завершения ремонтных работ котел успешно прошел процедуру опрессовки, что подтвердило его готовность к эксплуатации на 100%. Это означает, что жители микрорайона могут наслаждаться теплом и уютом в своих домах, не беспокоясь о возможных перебоях в подаче тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.