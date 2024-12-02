Ремонт разъединителей провели на главных электроподстанциях Подмосковья

сегодня в 08:00

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Центра завершил ремонт разъединителей на магистральных подстанциях Московской области. Энергетики обновили оборудование различных классов напряжения, это повысило надежность электроснабжения населения, транспорта, социнфраструктуры и промпредприятий региона, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Наибольшие объемы работ выполнены на подстанциях, которые обеспечивают электроэнергией потребителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Богородского и Орехово-Зуевского городских округов, города Электросталь, наукограда Черноголовка.

В ходе плановых работ на оборудовании проведены ревизия всех узлов, очистка контактов, регулировка приводов, замена дефектных деталей.

Ремонт разъединителей — одно из основных мероприятий ремонтной кампании. Разъединители входят в состав основного коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.