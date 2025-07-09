Ремонт подъездов в Дмитровском округе идет по графику

В Дмитровском муниципальном округе продолжается реализация программы капитального ремонта подъездов, в 2025 году запланировано обновить 22 из них. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент работы ведутся в семи подъездах по следующим адресам:

г. Дмитров, мкр. Маркова, д. 2, подъезды 1 и 6;

г. Дмитров, мкр. Маркова, д. 27, подъезд 4;

г. Яхрома, ул. Ленина, д. 36, подъезды 1, 2, 3, 4.

Программа капремонта включает комплексное обновление подъездов с учетом их физического износа. В перечень обязательных мероприятий входят:

восстановление штукатурного слоя, покраска стен, побелка потолков;

замена осветительных приборов и слаботочных систем (прокладка проводов в кабель-каналы);

восстановление входных групп, замена напольного покрытия на первом этаже;

замена почтовых ящиков, накладок на перила и поручней;

установка новых оконных блоков;

при необходимости — замена входных дверей.

На все виды работ предоставляется гарантия 3 года.

На всех этапах ведется строгий контроль:

Администрация округа регулярно проверяет ход работ, общается с жителями и старшими по домам;

Управление технического надзора капитального ремонта осуществляет профессиональный надзор, приемку и гарантирует качество выполненных работ.

«Программа капитального ремонта подъездов не просто обновляет пространство — она создаёт комфорт и современную среду для жителей. Уже скоро те, чьи дома находятся в процессе преображения, смогут по достоинству оценить полностью обновленные подъезды», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Работы проводят управляющие компании, но для сложных и специализированных задач привлекаются подрядчики, это необходимо, чтобы работы были выполнены на высоком уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.