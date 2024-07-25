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Ремонт на теплосетях в Ступине завершат до 1 сентября

После проведенных гидравлических испытаний в конце мая и начале июня в Ступине выявили участки, которые не перенесут очередной отопительный сезон. Сейчас на этих участках работают сотрудники коммунальных служб, которые меняют устаревшие трубы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам директора МУП «ПТО ЖКХ» городского округа Ступино Юрия Худяка, ремонт на теплосетях должен завершится до 1 сентября.

«Один из участков, протяженностью более 400 метров, располагается от улицы Чайковского до АЦТП № 4. Там меняют трубы диаметром 400 мм. Работы идут в соответствии с графиком», — рассказал Юрий Худяк.

Еще один участок, где идет замена теплотрассы, расположен на проспекте Победы.

«На проспекте Победы меняют участок, который проходит от улицы Горького до улицы Андропова. Там сняли плитку, убрали аварийные трубы», — пояснил Юрий Худяк.

Новые трубы уже имеют теплоизоляцию для минимизации потерь тепла и предохранения от коррозии.

Вырытые траншеи доставляют неудобство для жителей, но работы эти необходимы, чтобы безаварийно пройти отопительный период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.