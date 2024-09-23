Ремонт межпанельных швов 1,5 тыс домов провели управляющие компании Подмосковья

С наступлением похолодания жители панельных домов нередко сталкиваются с проблемами высокой влажности и сквозняков в своих квартирах. Во избежание таких проблем управляющие организации обязаны следить за техническим состоянием фасадов и своевременно производить ремонт межпанельных швов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Осмотры МКД на наличие дефектов производятся 2 раза в год: осенью и весной.

Так, с начала года специалисты УК при содействии инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели работы по герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей более чем на 2,1 тыс. участках, охватывающих порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов.

Своевременное утепление и ремонт межпанельных швов обеспечивает защиту дома и комфорт в зимние месяцы.

При выявлении местных разрушений специалисты управляющих организаций несут ответственность выполнять герметизирующие заделки стыков, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие.

Если заметили сырость, плесень, промерзание стен или наличие сквозняков в квартире — сообщите об этом в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.