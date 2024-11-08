Ремонт кровли дома № 16 на улице Попова в поселке Колюбакино выполнен на 50%

Заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова вместе с заместителем главы Рузского округа Инной Лапшиной 7 ноября выехали в поселок Колюбакино для проверки работ по ремонту кровли дома на улице Попова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас строители проводят демонтаж старого покрытия. 50% кровли уже отремонтировано, — прокомментировала Тамара Анатольевна. — Также встретилась с жителями Колюбакино для того, чтобы ответить на волнующие их вопросы. Жители обратили внимание на работу клуба «Активное долголетие». Замечания приняты. Организуем качественный досуг для наших активистов».

Такие проверки необходимы для контроля за ходом ремонтных работ и обеспечения их своевременного выполнения. Они позволяют оценить состояние объекта, выявить возможные проблемы и недостатки, а также пообщаться с жителями, чтобы учесть их пожелания и замечания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.