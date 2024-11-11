Ремонт кровель в многоквартирных домах по пяти адресам провели в Рузском округе

Управляющая компания «Реал-Сервис» Рузского городского округа продолжает выполнять текущие работы в многоквартирных домах. Так, 10 ноября сотрудники УК провели локальный ремонт кровель в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Насыщенные выходные прошли у строительного участка. Был проведен локальный ремонт кровель в целях избежания протечек по следующим адресам: д. Сытьково, д. 30; г. Руза, пер. Демократический, д. 13; пос. Беляная гора, д. 15; пос. Космодемьянский, д. 23; р. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 29А», — рассказали в управляющей компании.

Управляющая компания Рузского городского округа «Реал Сервис» ведет работу и по другим направлениям. Подобные работы в многоквартирных домах УК осуществляют регулярно на территории всего Рузского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.