Ремонт главного участка коллектора в Солнечногорске завершат в мае

Первый этап капитального ремонта городского коллектора завершат в Солнечногорске в мае. Это улучшит качество услуги водоотведения для более 60 тысяч жителей. Ход работ проверил глава округа Константин Михальков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый этап вошел самый изношенный участок коллектора длиной 1230 метров. Он проходит вдоль Екатерининского канала. Подрядчик «Стайл групп» заменил трубы на гофрированные, в железобетонном футляре, запустил перекачивающую станцию для перенаправления сточных вод. Сейчас он ведёт работы на территории завода «СМЗ» в двух колодцах, которые переправляют стоки с микрорайона Выстрел. Завершить первый этап капремонта планируют в мае.

Константин Михальков отметил, что приняты меры для исключения разлива нечистот на поверхность на протяжении главного участка. Также он сообщил, что ремонт второй очереди коллектора уже поддержали в правительстве региона.

«Губернатор поддержал нашу инициативу по включению в государственную программу оставшихся участков. Совместно с министерством ЖКХ Московской области формируем перспективную программу. Она будет рассчитана на три года, с 2025 по 2027. После того, как мы всё сделаем, никаких запахов не будет. Самое главное, никакой угрозы не будет ни для озера Сенеж, ни для Екатерининского канала, ни для экологии нашего муниципалитета в целом», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Во вторую очередь ремонта войдут оставшиеся порядка двух километров коллектора до очистных сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.