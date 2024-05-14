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Ремонт дороги на ул Куйбышева в Ступине планируют завершить до 5 июля

В округе Ступино начались работы на первой из 10 муниципальных дорог, планируемых к ремонту в этом году. Так, в округе ведется ремонт дороги на улице Куйбышева, на данный момент дорожники снимают старое полотно на участке между улицей Андропова и Чайковского. Отремонтировать планируют до пересечения с улицей Маяковского. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

О ремонте дороги просили жители — из-за большой транспортной нагрузки ее сильно разбили, ямочный ремонт не позволяет устранить все дефекты.

Ремонт дороги на улице Куйбышева планируют завершить до 5 июля.

Всего в округе отремонтируют 10 участков муниципальных дорог. Протяженность участков — более 9 км. Работы по запланированному ремонту дорог продлятся до конца сентября.

Основной ремонт участков муниципальных дорог запланирован в июле. 1 июля ремонт начнется на двух дорогах: улица Дачная в Березнецово и подъезд к СНТ «Металлург-17» от улицы Коммунстрой в Ступине

2 июля стартуют работы на Полевой в деревне Николо-Тители.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.