Ремонт дома на Институтской во Фрязине находится под контролем

В рамках планового обхода территории первый заместитель главы администрации городского округа Фрязино Нодар Бощеван встретился с жителями дома № 8 по улице Институтской. Выбор данного адреса не был случайным. Администрация совместно с жильцами уделяет особое внимание ситуации с проведением ремонта фасада многоквартирного дома, сообщает пресс-служба администрации округа.

На предыдущих встречах жители обращали внимание управляющей организации на аварийное состояние фасада здания. На данный момент аварийные работы выполнены, однако остаются замечания по кровле и входной группе. Как отметил Нодар Бощеван, хоть этой зимой и не было большой нагрузки на дворников, их усердная уборка привела к разрушению ступенек при входе в подъезд. Восстановительные работы будут проведены при наступлении устойчивых плюсовых температур.

Жители также поднимали вопрос о замене оконных рам в подъезде. Представители обслуживающей организации заверили, что эти работы запланированы на третий квартал текущего года. Администрация Фрязина взяла на себя обязательство проконтролировать исполнение данного обещания. В ходе встречи также был проведен осмотр чердачного помещения и состояния кровли. Визуальных замечаний выявлено не было, однако администрация будет следить за ситуацией в период осадков.

Самым сложным вопросом остается включение дома в программу капитального ремонта. С управляющей компанией достигнута договоренность о проведении инструментального обследования дома для определения необходимого объема работ. После этого администрация планирует выстроить диалог с фондом капитального ремонта.

Нодар Бощеван выразил благодарность жителям дома № 8 за конструктивный диалог и плодотворное сотрудничество. Администрация городского округа Фрязино и в дальнейшем будет уделять особое внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства и оперативно реагировать на обращения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.