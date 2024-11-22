Ремонт берега и новое биоплато: в Москве реабилитировали Мосфильмовский пруд

Специалисты провели реабилитацию Мосфильмовского пруда, расположенного на западе столицы. Было извлечено свыше 20 тыс. кубометров иловых отложений, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мосфильмовский пруд находится на территории природного заказника „Долина реки Сетунь“, это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки», — сказал Бирюков.

По его словам, водоем был в неудовлетворительном состоянии. На дне образовалось много иловых отложений, разрушался берег.

Вице-мэр добавил, что в рамках сделанного для реабилитации водоема проекта пруд очистили, провели ремонт берега. Специалисты извлекли свыше 20 тыс. кубометров иловых отложений. Берег длинной 762 м отремонтировали с помощью бетонной смеси, это поможет в дальнейшем предотвратить его разрушение и сохранить уровень воды в пределах нормы.

Специалисты обустроили две зоны биоплато. Их общая площадь составила 635 кв. м. Туда высадили более 12 тыс. водных растений.

Как уточнил Бирюков, в столице регулярно обследуют водоемы. Если там есть проблемы, то принимается решение о реабилитации. Список объектов для обследования формируется каждый год с учетом пожеланий горожан.