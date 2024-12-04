сегодня в 19:45

Реконструкцию теплового пункта завершат в округе Подмосковья в 2026 году

Работы по реконструкции центрального теплопункта проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по реконструкции объекта капитального строительства будут выполнены вместе с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения его эксплуатации.

ЦТП № 3А расположен по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, ул. Советская 30А (в т. ч. ПИР). Это отдельно стоящее кирпичное здание, от ЦТП запитано 3 многоквартирных дома и здание банка.

Работа ЦТП предусмотрена без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят средства, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.