Реконструкцию МКАД и теплотрассы обсудили на выездной администрации в Реутове

Очередная встреча в формате выездной администрации в городском округе Реутов прошла в здании Гимназии на улице Некрасова. Выбор место проведения был не случаен. В этом районе завершена реконструкция теплотрассы, а в скором времени начнется реконструкция МКАД, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти проекты глава городского округа Филипп Науменко, его заместители, а также представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций обсудили с жителями в формате открытого диалога.

Глава рассказал, что отладка системы реконструированной теплотрассы займет около недели. На данный момент тепло и горячая вода уже подается в многоквартирные дома в полном объеме. Весной на месте ремонтных работ проведут комплексное благоустройство и высадят деревья.

«По поводу МКАДа рассказал, что большая часть замечаний горожан, переданная проектировщикам, учтена. Предусмотрен выезд с ул. Некрасова в направлении Москвы, на развязке с Ивановским мостом будет организовано круговое движение, что позволит с моста сразу заезжать на ул. Некрасовскую», — отметил Филипп Науменко в своем телеграм-канале.

Администрация направила обращение, чтобы в проектную документацию внесли также установку шумозащитных экранов и рассмотрели возможность расширения дороги на перекрестке с Садовым проездом. Окончательный проект будет согласован с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.