Реконструкцию котельной № 7 проведут в Красногорске в пятницу

8 ноября на котельной № 7 г. о. Красногорск пройдут важные работы по реконструкции. Это необходимо для увеличения надежности энерго- и теплоснабжения. В этот период возможны перебои с горячим водоснабжением и теплом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск приносит свои извинения за временные неудобства. Ваша поддержка и понимание в этой ситуации очень важны для нас», — сказали в пресс-службе администрации.

Если у жителей есть вопросы или нужна дополнительная информация, можно обращаться в единую диспетчерскую службу по номеру 8 (495) 563-79-32. Рабочие делают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт и как можно скорее восстановить нормальное тепло- и водоснабжение.

Временные трудности направлены на улучшение качества услуг в будущем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.