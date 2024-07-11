Реконструкцию котельной № 5 проведут в округе Реутов

сегодня в 12:17

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, поставкой оборудования, выполнением работ по реконструкции котельной № 5 в г. о. Реутов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, г. о. Реутов, Юбилейный пр-т, д. 5А.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

«Завершить реконструкцию котельной мощностью 93 МВт планируется в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.